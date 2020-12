Zuccarello (Savona) – Hanno tentato di rubare piante officinali spontanee a un’azienda agricola di Zuccarello, in provincia di Savona, i due denunciati dai Carabinieri Forestali per furto con violenza.

Nei giorni scorsi i militari, impegnati a contrastare raccolta e commercio illecito di materiale vegetale, hanno ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un cittadino che denunciava la presenza di due individui nella sua proprietà.

I Carabinieri, arrivati sul posto, hanno constatato che i due si erano allontanati a piedi, abbandonando nei pressi della proprietà il furgone con il quale avevano viaggio e dove era stata già sistemata buona parte della refurtiva.

I ladri avevano già raccolto materiale vegetale per circa 50 chili, per un valore di mercato non inferiore a 200 euro, che sarebbe sicuramente aumentato se non fossero stati sorpresi sul posto.

Dopo aver accuratamente perlustrato l’area, i due soggetti sono stati individuati e accompagnati in Caserma per l’identificazione e, dopo la denuncia da parte del proprietario del terreno, deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto con violenza, aggravato dall’esposizione alla pubblica fede del bene.

Nei confronti dei due sono state combinate due multe; il materiale tagliato abusivamente è stato restituito ai legittimi proprietari.

Il fenomeno del taglio abusivo di verde ornamentale, è in costante e preoccupante aumento e danneggia sia i produttori onesti, sia l’ambiente quando, a causa del poco ortodosso metodo con il quale vengono effettuati i tagli, questo compromette le capacità rigenerative delle piante inibendo la crescita del novellame.