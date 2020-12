Genova – Incendio, nella notte, a bordo del traghetto Athara della compagnia di navigazione Tirrenia. Le fiamme si sono sviluppate sulla nave, partita ieri sera da Genova con destinazione Porto Torres e che trasportava 176 passeggeri e 42 membri di equipaggio.

L’incendio si è sviluppato all’interno del garage destinato al trasporto di autoveicoli e semirimorchi e sono state contenute grazie ai sistemi antincendio di bordo.

L’evento si è verificato in navigazione al largo della Corsica, a circa 40 miglia nautiche da Genova, dove l’unità è rientrata alle ore 02.40.

A titolo precauzionale, la Capitaneria di porto di Genova ha disposto l’uscita in mare della motovedetta CP 2110 che ha raggiunto la nave per pronta assistenza in caso di necessità.

Una volta all’ormeggio, sono intervenuti a bordo i VVF di Genova, che hanno estinto gli ultimi focolai presenti, gli ispettori della sicurezza della navigazione della Guardia costiera di Genova e i tecnici RINA per verificare le condizioni della nave. Tutti, gli accertamenti sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria della Procura di Genova per il coordinamento delle indagini.

Da una primissima ricostruzione – tuttora in corso di conferma – le fiamme avrebbero inizialmente interessato un carico refrigerato e quindi, si sarebbero, propagate ai mezzi vicini(circa una ventina, con danni più o meno evidenti, tra automezzi e rimorchi).

La compagnia di navigazione sta organizzando il trasbordo dei passeggeri su altra unità per riprendere il viaggio nel corso della giornata. Per l’Athara è previsto il fermo per gli accertamenti del caso e il successivo ripristino delle condizioni di navigabilità in sicurezza.

Nessuna persona è stata coinvolta nell’incendio: non ci sono feriti e nessuna persona ha necessitato di assistenza.