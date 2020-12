Savona – AAA medico ginecologo urgentemente cercasi. Potrebbe essere questo, ironicamente, l’annuncio che riassume la delicata situazione della Asl 2 Savonese, da tempo alla ricerca di medici specializzati in ostetricia e ginecologia da assumere.

La carenza di medici specializzati nella disciplina è nota a livello nazionale e al fine di comprendere l’oggettiva criticità nel reclutare specialisti ginecologi, si può fare riferimento agli ultimi due bandi per assunzione a tempo determinato pubblicati fin da maggio che non hanno prodotto alcun risultato, eccetto uno specializzando per la durata di un solo mese e mezzo.

Un terzo bando si è concluso il 14 dicembre 2020 e nessun specialista ha presentato domanda.

Per favorire la più ampia ricerca di specialisti ginecologi, ASL 2 sta profondendo tutto l’impegno possibile, anche per garantire la riapertura del punto nascita del Santa Corona, attraverso l’indizione di numerose procedure selettive emanate appositamente con urgenza e con la massima semplificazione, con il supporto di Alisa, delle Aziende del servizio sanitario regionale e alle Asl del Piemonte, per l’invio temporaneo di tali risorse.