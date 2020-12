Savona – Lo hanno trovato a terra, con profonde ferite che potrebbero averne causato la morte. Valerio Gennari, 78 anni, è stato trovato così dai soccorritori che sono entrati nel suo appartamento di via De Stefanis.

Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo sia salito su una scala e poi, forse a causa di un malore, sia caduto rompendo una finestra che gli ha procurato le ferite mortali.

A dare l’allarme la figlia che non riusciva a mettersi in contatto con lui e che ha chiamato il 118.

All’arrivo dei soccorritori, però, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Saranno ora gli esami medico legali a chiarire se il pensionato sia stato vittima di un malore che lo ha ucciso sul colpo, facendolo cadere, o se la morte sia sopraggiunta per le ferite riportate.