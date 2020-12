Genova – Un corto circuito o una pentola dimenticata sul fuoco. Sono le possibili cause del rogo che si è sviluppato questa mattina, prima dell’alba, in un appartamento di via del Manzasco, nel quartiere di Sa Fruttuoso.

I residenti del palazzo si sono risvegliati per il forte odore di bruciato e per il fumo che si diffondeva nelle scale proveniente da un appartamento del palazzo.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare l’intero stabile e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Le fiamme si erano originate nella cucina dell’appartamento che, però, al momento del disastro era vuoto.

Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati ma i danni sono ingenti e i vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno avviato le prime indagini per risalire all’origine del rogo e alla eventuali responsabilità.