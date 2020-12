Genova – Una forte esplosione e poi le fiamme, molto alte, che hanno avvolto il capannone dei forni della Zinkal, in via delle Fabbriche, in Val Cerusa, alle spalle di Voltri. Paura, nel pomeriggio di oggi, per il denso fumo nero che si è alzato dalla fabbrica spaventando l’intera zona per le possibili esalazioni pericolose.

Secondo le prime ricostruzioni ad andare in fiamme sarebbero stati due automezzi parcheggiati ed uno dei veicoli aveva una o più bombole di gas a bordo che sono esplose provocando il boato.

Subito dopo le fiamme, molto alte, hanno avvolto il capannone e si sono estese anche ad un tratto di macchia mediterranea boschiva alle spalle dell’azienda.

Sul posto gli automezzi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine e la zona è stata evacuata mentre i pompieri spegnevano le fiamme e mettevano in sicurezza la zona.

Più volte è stato suggerito alla popolazione che risiede nella zona di non aprire le finestre per precauzione.