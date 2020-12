Genova – Il sindaco di Genova Marco Bucci ha fatto visita questa mattina al Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Liguria all’aeroporto Cristoforo Colombo.

I pompieri hanno spiegato al primo cittadino il servizio reso insieme al 118 e con la componente Aerosoccorritori e Sommozzatori che permettono di operare in tutti gli scenari ipotizzabili.

In un post sulla sua pagina Facebook, il Sindaco Bucci ha scritto: “Questa mattina in visita ai Vigili del Fuoco in servizio all’Aeroporto di Genova dove – tra le altre cose – ho potuto apprezzare l’AB 412, l’elicottero utilizzato per le operazioni di emergenza.