Correnti fredde settentrionali determineranno un miglioramento nella giornata di Santi Stefano che si protrarrà per parte di domenica. Nuovo peggioramento lunedi.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 26 dicembre 2020

Al mattino ancora un po’ di nubi sparse prima dell’alba, senza fenomeni. Dalla tarda mattinata tendenza a cielo sereno e limpido che proseguirà per l’intero pomeriggio.

Venti: Forti da nord tra la notte e la mattinata, in attenuazione fino a moderati nel pomeriggio.

Mari: Stirato sottocosta, da molto mosso a mosso al largo

Temperature: In calo nei valori minimi, stazionarie le massime

Costa: min +3/7°C, max +8/10°C

Interno: min -3/0°C, max +2/7°C

Domenica 27 dicembre 2020

Bel tempo al mattino ovunque. Nel pomeriggio nubi in aumento e prime precipitazioni in serata sul settore centro-orientale, nevose sopra i 600-700 metri.

Venti: Deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest e rinforzo tra pomeriggio e sera

Mari: Da poco mosso a mosso con moto ondoso in aumento.

Temperature: In calo le minime, stazionarie le massime.

Lunedì 28 dicembre 2020

Maltempo al mattino con neve localmente fin sulle coste del genovese e savonese, migliora in giornata