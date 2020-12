Genova – Nuovi pesanti danni per la Marinella di Nervi. La celebre struttura realizzata sulla passeggiata Anita Garibaldi è stata nuovamente danneggiata dalla furia delle onde che si stanno abbattendo in queste ore sulla costa genovese e ligure in genere.

Le onde hanno travolto i ponteggi e le strutture di cantiere ed hanno investito una escavatrice che si trovava all’interno dell’edificio.

Parte dei materiali è stata scaraventata sulla passeggiata con grave pericolo per i passanti e solo la fortuna ha voluto che al momento del disastro non ci fosse nessuno nelle vicinanze.

I danni potrebbero essere rilevanti, specie alla piattaforma in cemento armato su cui poggia il terrazzo che si affaccia sul mare e le sottostanti strutture, appena realizzate.

Ancora una volta la furia degli elementi si abbatte sulla struttura realizzata nel 1913 e poi completamente ristrutturata in stile razionalista, nel 1933, su progetto dell’architetto milanese Giacomo Carlo Nicoli.

