Genova – Ha tentato di uccidere il suo coinquilino colpendolo con una roncola il 62enne arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Genova.

E’ accaduto ieri sera in via Napoli, nel quartiere di Oregina.

La lite, iniziata nell’appartamento che il 62enne condivide con un 24enne, è scaturita per futili motivi dopo l’abuso di alcol.

Dalle parole si è rapidamente passati ai fatti e il più anziano dei due ha afferrato una roncola e si è scagliato contro il ragazzo colpendolo ripetutamente.

Trasferito in ospedale, il 24enne è stato giudicato guaribile in dieci giorni per i profondi tagli alle mani usate a difendersi per evitare ulteriori ferite al collo.

Il 62enne, arrestato con l’accusa di tentato omicidio, è stato trasferito nel carcere di Marassi dove si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Alcune settimane fa gli agenti erano intervenuti nello stesso appartamento per una lite nuovamente tra il 62enne e un altro coinquilino, legata, in quell’occasione, all’utilizzo degli spazi comuni della casa.