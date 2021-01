Allerta nevicate prolungata sino a domani, in Liguria, a causa della forte perturbazione che interessa la regione da ieri notte.

Ecco il nuovo allarme:

• Zona A Comuni interni (ponente regionale): GIALLA fino alle 15 di domani, sabato 2 gennaio.

• Zona B (centro regione):

o Comuni interni: GIALLA fino alle 15 di oggi, poi ARANCIONE fino alle 15 di domani, sabato 2 gennaio, poi GIALLA fino alle 18.

o Comuni costieri: GIALLA fino alle 15 di domani, sabato 2 gennaio.

• Zona C (levante regionale, comuni interni): GIALLA dalle 21 di oggi alle 15 di domani, sabato 2 gennaio.

• Zone D (bacini padani di ponente): ARANCIONE fino alle 15 di domani, sabato 2 gennaio, poi GIALLA fino alle 18.

• Zone E (bacini padani di levante): GIALLA fino alle 15 di oggi, poi ARANCIONE fino alle 15 di domani, sabato 2 gennaio, poi GIALLA fino alle 18.

Come da previsione, le nevicate stanno riguardano soprattutto l’entroterra di ponente, con le seguenti cumulate: Triora 19 cm, Settepani 14 cm, Alto 11 cm, Valbrevenna 6 cm, Ferrania 5 cm,

Le temperature si stanno abbassando, e dalla serata sono attese le precipitazioni più intense. I venti rinforzeranno sul settore centrale, aumentando il disagio fisiologico da freddo e la possibilità di locali sconfinamenti costieri in occasione dei rovesci più intensi, mentre domani crescerà il mare con onda da sud, arrivando al limite della mareggiata.

Ecco i fenomeni meteorologici segnalati dall’AVVISO METEO emesso questa mattina:

OGGI VENERDÌ 1 GENNAIO: Una saccatura atlantica determina precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti su BCDE e cumulate areali significative su BC; nevicate inizialmente deboli, poi moderate a tutte le quote su DE, sopra i 200 m nell’interno B con possibile coinvolgimento della costa specie in serata, sopra gli 800/900 m su interno AC. Venti forti rafficati da nord, nordovest su AB e rilievi di D, in rinforzo a burrasca in serata su B, forti da est, sudest su C. Disagio fisiologico per freddo su DB.

DOMANI SABATO 2 GENNAIO: Perturbato con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti su BCDE, cumulate areali significative su BC; nevicate moderate a tutte le quote su DE, sopra i 200 m su interno B con possibile coinvolgimento della costa fino al mattino, sopra gli 800/900 m su interno AC. Venti settentrionali di burrasca su AB, forti sui di D, forti da sudest su C e in serata su E. Moto ondoso in aumento con mare localmente agitato per onda da sud su BC dal pomeriggio. Disagio fisiologico per freddo su BD.

DOPODOMANI DOMENICA 3 GENNAIO: Instabile con possibili residue piogge sparse e isolati rovesci, anche a carattere nevoso su D. Venti da nord, nordovest fino a 40/50 km/h sul settore centrale con locali raffiche fino a 50/60 km/h agli sbocchi vallivi. Mare inizialmente molto mosso sul Centro-Levante, in calo dalla mattinata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia