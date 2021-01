Genova – Le macchinette “mangia-plastica” di Marassi e di San Fruttuoso non sono ancora attivate e le proteste dei residenti si fanno sentire.

Gli impianti che regalano buoni spesa e biglietti dell’autobus in cambio di bottiglie e flaconi usati non sono ancora utilizzabili e le persone che speravano di poter iniziare subito ad usarle, dopo l’iniziale entusiasmo, stanno perdendo la pazienza e si domandano quando potranno usarle.

Il Municipio Bassa Val Bisagno risponde che le “macchine mangia plastica” collocate in piazza Martinez, quartiere di San Fruttuoso, e piazza Galileo Ferraris, quartiere di Marassi, entreranno in funzione entro metà gennaio ma la risposta non pone fine alle polemiche poiché l’impianto di San Fruttuoso è stato installato ormai da diverso tempo e non si comprende il perché sia ancora disattivato.

L’apparecchio funziona con una App da scaricare sul telefono o con la tessera sanitaria e permette di caricare bottiglie di plastica vuote e flaconi nello stesso materiale ricevendo dei “punti”.

Raggiungendo una certa quota si ottengono biglietti dell’autobus gratuiti o buoni sconto da usare nei negozi della zona o, ancora, premi di maggior valore raccogliendo un numero più alto di punti.

L’iniziativa sta incontrando un grande successo laddove è già in funzione e il seguito delle macchinette mangia-plastica sta meravigliando gli stessi ideatori e potrebbe avere un’importante sviluppo per incentivare la raccolta differenziata che, a Genova, è ancora su valori piuttosto bassi.

E proprio per il grande interesse incontrato e per l’importanza dell’obiettivo da raggiungere, sono in molti a Marassi e a San Fruttuoso a domandarsi come mai le macchinette siano ancora ferme.

(nella foto l’impianto funzionante in piazza Paolo da Novi)