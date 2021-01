Genova – Quando i militi della Croce Azzurra di Fegino hanno caricato la mamma in ambulanza, la piccola Sofia aveva già deciso di anticipare il suo arrivo e così, durante il viaggio verso l’ospedale Francesco, Simone, Luigi e Alessio, volontari della pubblica assistenza, non hanno potuto far altro che aiutare la paziente a partorire.

La piccola Sofia ha così visto la luce nel mezzo e poi è stata condotta sino in ospedale sotto il controllo vigile di mamma e operatori.

Una volta in ospedale mamma e piccola sono state controllate e trovate in ottime condizioni di salute.