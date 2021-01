Genova – Vento forte con raffiche sino a 80-90 km/h in Liguria e il Centro Meteo ARPAL ha emanato l’avviso meteorologico per burrasca forte, previsto in alcune zone della Liguria in particolare sui rilievi e sbocchi vallivi.

Raccomandata la massima prudenza alla guida su strade ed autostrade per mezzi furgonati e telonati e in uscita dalle gallerie e sui viadotti.

A Genova la strada Sopraelevata è vietata a scooter e mezzi a due ruote e sono chiusi Giardini Pubblici, Parchi e Cimiteri.

Queste le previsioni meteo di Arpal:

Domenica 10 gennaio, fino alle prime ore del mattino possibili deboli e isolate nevicate su interno di A (quota neve 300-500 m), C (200-300) e su E. Possibili isolate spolverate nevose sulle zone sensibili di D,E. Fino a metà giornata venti di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte (80-90 km/h) su ABC in particolare sui rilievi e sbocchi vallivi, forti 50-60 km/h altrove. Disagio fisiologico per freddo su tutte le zone, più accentuato su AB. Mare stirato sottocosta, tra molto mosso e agitato a largo di A.

Lunedì 11 gennaio, venti forti e rafficati (50-60 km/h) settentrionali su ABC, in attenuazione nel corso della giornata.

Ancora disagio per freddo su tutte le zone nonostante un lieve aumento delle temperature.