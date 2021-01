Genova – Diversi scooter e moto caduti a terra e persone anziane scivolate pericolosamente, rischiando gravi ferite. E’ il bilancio degli incidenti causati questa mattina dalla lastra di ghiaccio che si è formata in via dei Platani, nel quartiere di Marassi.

Da mesi una perdita d’acqua più volte segnalata e che ancora attende una riparazione, bagna strada e marciapiede da via Nicolò Costa a via dei Platani e nella notte è gelata e si è formata una pericolosissima lastra di ghiaccio.

Il pericolo è soprattutto per le moto e per gli anziani che rischiano di cadere e di procurarsi ferite anche molto gravi.

I residenti segnalano da mesi il disagio ma nessuno sembra interessato a risolvere il problema.

Potrebbe trattarsi di una perdita nell’acquedotto o di un tombino otturato che non scarica più l’acqua piovana che continua a colare per giorni, anche a fine delle precipitazioni.

Chi ha subito danni o è stato vittima di incidenti dovrebbe presentare denuncia e ci si augura che chi di dovere prenda immediati provvedimenti.

Nella zona ci si domanda anche quali provvedimenti siano stati presi dal Municipio Bassa Valbisagno che ha un assessorato al Territorio che ha competenza su queste situazioni.