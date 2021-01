Genova – Un incidente sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nel tratto compreso tra Recco e Rapallo sta provocando la chiusura del tratto in questione.

Per cause ancora in via di accertamento un’auto e in mezzo pesante si sono scontrate, nell’impatto tre persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia Stradale.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio e alle 15.30 è scattata la chiusura temporanea del tratto.

Al momento si registrano 4 chilometri di coda e 1 chilometro all’altezza dell’uscita obbligatoria a Recco.

Ai soli veicoli leggeri, diretti verso Livorno, dopo l’uscita a Recco, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia e rientrare a Rapallo.