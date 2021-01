Nuove correnti di aria fredda portano instabilità ed un deciso calo delle temperature nella giornata di oggi. Non sono esclusi anche locali piovaschi e precipitazioni nevse nell’entroterra.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 15 gennaio 2021

Nelle prime ore del mattino fenomeni sparsi sull’intera regione, risulteranno nevosi fin sui fondovalle dell’entroterra, mentre sul versante marittimo quota neve oltre i 400 metri anche se non si esclude del graupel (neve tonda) anche a quote inferiori. Nel corso della mattinata rapido esaurimento delle precipitazioni ovunque con la possibilità di qualche schiarita.

Nel pomeriggio ancora nuvolosità diffusa ma non si escludono delle schiarite anche ampie soprattutto lungo la costa.

Venti al mattino moderati da nord ovunque con possibili rinforzi fino a forti tra Genova e Capo Mele. Nel pomeriggio ventilazione moderata dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale, generalmente debole altrove.

Mari: da mosso a poco mosso sotto-costa, tra mosso e molto mosso al largo.

Temperature: in calo.

Costa: min +3/+6°C, max +7/+12°C

Interno: min -6/+2°C, max +3/+8°C

Sabato 16 gennaio 2021

Al mattino nuvolosità sparsa sui versanti padani centro-occidentali, generalmente poco nuvoloso altrove.

Dal pomeriggio nubi in graduale aumento a partire da ponente, ma senza fenomeni associati.

Venti: al mattino deboli o moderati da nord, dal pomeriggio deboli dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente poco mosso sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: in calo.

Domenica 17 gennaio 2021

Al mattino fenomeni sparsi sul centro-levante regionale, più asciutto a ponente.

Nel pomeriggio esaurimento dei fenomeni con cieli nuvolosi o molto nuvolosi ovunque. Temperature stazionarie.