Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della donna travolta ieri sera da uno scooter in piazza Montano, nel quartiere di Sampierdarena.

In circostanze ancora in fase di ricostruzione, un uomo, alla guida di uno scooter l’ha urtata e gettata a terra e nell’impatto la donna ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale, sezione Infortunistica, e l’ambulanza del 118 che ha soccorso la donna e l’ha trasferita in codice rosso in ospedale.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Il conducente del veicolo a due ruote ha subito prestato soccorso alla donna ed ha chiamato il 112.