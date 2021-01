Genova – E’ un lunedì mattina di code e rallentamenti sulle autostrade nell’intorno di Genova.

Sull’autostrada A7 Genova – Milano si registrano code in uscita a Genova Bolzaneto, provenendo da Genova in direzione Milano, per traffico intenso.

Sempre sulla A7, nel tratto compreso tra il bivio con la A13 Genova – Livorno e Bolzaneto, il traffico intenso sta causando incolonnamenti.

Rallentamenti anche tra Genova Est e il bivio A12/A7, in direzione del capoluogo ligure.

Sono tre i chilometri di coda per lavori segnalati invece sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, in direzione Voltri, nel tratto tra Ovada e Masone.