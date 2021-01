Genova – Ancora modifiche alla viabilità di viale Brigate Partigiane.

Da domani, martedì 19 gennaio, per consentire lo svolgimento e il completamento del secondo lotto di opere di viabilità della strada, l’incrocio di via Diaz con viale Brigate Partigiane, sarà temporaneamente chiuso per i mezzi provenienti e diretti in via Barabino.

La chiusura è necessaria per operazioni del cantiere e per la sicurezza degli operai impegnati nello stesso.

I veicoli saranno dirottati in maniera da aggirare il cantiere in corso.

Ecco come ci si muoverà nel tratto (planimetria sottostante)

LOTTO2-PianoSegnalamentoChiusuraDiaz_V03_Flussi_Traffico (1)