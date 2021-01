Genova – Poteva ferire in maniera grave i passanti il 21enne che ieri ha lanciato una sedia dal quinto piano di un albergo di via XX settembre, in pieno centro cittadino.

Il giovane, pluripregiudicato, è stato colto da una crisi di rabbia che lo ha portato al lancio dell’oggetto dal quinto piano dell’edificio.

Fortunatamente, la sedia scaraventata dalla finestra non ha colpito nessuno ma ha danneggiato tre motocicli che si trovavano parcheggiati lungo la via.

All’arrivo degli agenti della Polizia di Stato, il ragazzo che si trovava ancora affacciato al balcone, ha iniziato a urlare per attirare la loro attenzione reclamando il lancio della sedia come opera sua.

Dopo i controlli del caso, il ragazzo è stato trovato in possesso di un paio di forbici, nascoste nella tasca della felpa.

Per lui è scattata la denuncia per danneggiamento, getto pericoloso di cose e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.