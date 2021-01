Roma – La Corte di Cassazione ha annullato l’assoluzione dei due giovani imputati per la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese precipitata dal terrazzo di un hotel di Palma de Maiorca in Spagna.

I familiari della giovane avevano presentato ricorso per chiedere che la Cassazione annullasse la sentenza con cui erano stati assolti Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, accusati di tentata violenza sessuale ai danni della ragazza e della sua morte “in conseguenza di altro reato”.

I fatti erano avvenuti il 3 agosto del 2011 e da allora i genitori di Martina Rossi non si sono mai arresi alla ricostruzione giudiziaria di quanto avvenuto e che, a loro parere, infanga la memoria della ragazza oltre a non renderle Giustizia.

Ora il processo di Appello verrà rifatto e potranno essere prese in considerazione prove non vagliate nella precedente fase processuale come intercettazioni ambientali e telefoniche e le testimonianze rese e che sarebbero in contrasto con le ricostruzioni fatte dalle forze dell’ordine spagnole.

I genitori di Martina sono da sempre convinti che la ragazza sia morta precipitando dal terrazzo mentre cercava di mettersi in salvo da un tentativo di violenza sessuale.