Genova – Ha cercato di entrare nella casa dell’ex fidanzata e quando questa non ha aperto la porta ha iniziato a prenderla a calci e pugni per sfondarla e ha iniziato a minacciare la donna.

Un 31enne cittadino albanese è stato arrestato ieri notte a Begato, in ValPolcevera, dagli agenti intervenuti su richiesta della donna, sua ex compagna.

La giovane ha chiamato terrorizzata dicendo che l’ex compagno le stava prendendo a calci la porta e cercava di entrare e la minacciava di volerla malmenare.

Le volanti della polizia si sono precipitate sul posto secondo le disposizioni del “codice rosso” e gli agenti hanno trovato l’uomo che stava ancora gridando e colpendo la porta e gridava frasi minacciose compreso il fatto che, se fossero stati in Albania, lui avrebbe potuto picchiarla senza l’intervento della polizia.

Gli agenti lo hanno quindi fermato e arrestato per violenza privata e denunciato per maltrattamenti in famiglia.

La ex ha raccontato poi agli operatori una storia di minacce e violenze subite dal compagno che duravano da diversi mesi, per le quali non ha sporto denuncia perché è sola e perché sperava, nonostante tutto, che la situazione migliorasse.

Dopo la lite di ieri, la donna però si è finalmente decisa a sporgere denuncia e lui, su disposizione del magistrato, è finito a Marassi.