I vigili di Marassi si trasferiscono a San Fruttuoso e la delegazione che ospita uno dei problemi più gravi per il traffico cittadino perderà la sua sezione della polizia locale.

Sta suscitando forti polemiche e proteste la decisione di spostare la storica sede della polizia locale di Marassi in un altro quartiere.

Gli uffici, da decenni in via Marassi, si sposterebbero nella palazzina ristrutturata di via Canevari, accanto al ponte CastelFidardo che, appartiene al quartiere di San Fruttuoso.

Le perplessità riguardano soprattutto il fatto che gli uffici saranno molto più lontani rispetto ad una delle zone più calde per i problemi del traffico della zona: quella dello Stadio Luigi Ferraris.

Già in presenza della sezione locale, infatti, ad ogni partita la zona rischiava di trasformarsi in una sorta di “terra di nessuno” dove automobilisti e motociclisti possono perpetrare impunemente qualunque tipo di violazione del Codice della Strada, specie della parte che riguarda i parcheggi e l’occupazione suolo con i mezzi a motore.

Le proteste e le raccolte di firme dei residenti riuscivano a malapena ad ottenere controlli “a ritmo alternato” e c’era comunque la possibilità di raggiungere a piedi e personalmente la sede della polizia locale per richiamare l’attenzione su situazioni particolarmente gravi.

“Ora non avremo più una sede locale – protestano i residenti – e si rischia di avere un minore presidio del territorio specialmente in giornate nelle quali la situazione del traffico a Marassi è al limite del Far West come quando ci sono le partite di calcio.

Al momento la situazione non è esplosiva per via delle limitazioni del covid ma cosa succederà quando tornerà tutto normale”.

La decisione di spostare la sezione dei vigili di Marassi a San Fruttuoso, più vicino alla sede del Municipio Bassa Valbisagno – è motivata dalle pessime condizioni dell’edificio che attualmente la ospita e il fatto che, per i locali, il Comune paga attualmente un affitto.

La nuova sede è invece di proprietà pubblica e sono già state spese somme ingenti (circa un milione di euro) per i lavori di ristrutturazione.

Un risparmio per la collettività ma, certamente, una soluzione che rischia di spostare in modo rilevante gli equilibri già precari del traffico della zona di Marassi.

“Posteggiano persino sul piazzale della Chiesa di Santa Margherita – protestano i residenti – bloccando tutto e persino l’accesso alle ambulanze. E siamo a poche decine di metri dalla sezione della polizia locale. Vi immaginate cosa accadrà adesso? Il Far West senza regole e senza controllo e la popolazione, come al solito, pagherà scelte che non ha preso”.

Le soluzioni alternative potrebbero esserci, ad iniziare da Villa Piantelli, semi soffocata dallo stadio Ferraris, a simboleggiare la situazione presente nella zona.

L’edificio è pubblico e poteva tranquillamente destinare parte degli spazi alla sezione dei vigili di Marassi.

Inoltre le somme spese per ristrutturare l’edificio di via Canevari, potevano essere spese per risanare un edificio storico di pregio che sta letteralmente cadendo a pezzi.