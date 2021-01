L’intenso sistema frontale che ha interessato la Liguria nelle ultime ore si sta allontanando e subentrano condizioni di variabilità nei prossimi due giorni con qualche precipitazione a levante. Temperature in moderato calo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni metep di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 23 gennaio 2021

In mattinata ancora tempo instabile sul settore centro-orientale della regione con residui rovesci sullo Spezzino e piogge deboli alternate a pause sul Tigullio e il Genovese.

Quota neve tra gli 800 e i 1000 metri.

Tempo variabile a ponente con belle schiarite lungo le coste. In giornata permarrà qualche addensamento tra il Tigullio orientale e lo Spezzino occasionalmente associato a sporadici rovesci. Tempo nel complesso buono sul resto della regione.

Venti: Al mattino moderati da nord con locali rinforzi, tendenti ad attenuarsi e a disporsi da sud-ovest nel pomeriggio rinforzando al largo come da avviso.

Mari: Agitato, localmente molto agitato al largo specie in serata.

Temperature: In lieve diminuzion

Costa: min +6/11°C, max +12/14°C

Interno: min 0/+4°C, max +5/8°C

Domenica 24 gennaio 2021

Sullo Spezzino nubi irregolari con qualche rovescio al mattino, in attenuazione. Sulle restanti zone nubi sparse in mattinata in via di attenuazione e tendenza a cielo sereno nell’arco della giornata,

Venti: Inizialmente moderati da sud-ovest, in rotazione e rinforzo da nord in giornata specie sul settore centro-orientale della costa.

Mari: Molto mosso, localmente agitato al largo e sul levante.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Lunedì 25 gennaio 2021

Ancora qualche piovasco al mattino sullo Spezzino, in attenuazione, pomeriggio nel complesso soleggiato. Venti moderati da sud-ovest al mattino, in rotazione a nord in giornata, lieve calo termico.