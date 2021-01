Genova – I volontari del Monte Gazzo Outdoor, in collaborazione con il gruppo Scout AGESCI GE 54 di Sestri Ponente hanno ripulito il prato antistante l’Abbazia di Cassinelle, in abbandono da una trentina di anni.

Un lavoro svolto con grande entusiasmo da ragazzi di tutte le età e da volontari “più grandicelli” e armati di decespugliatori, motoseghe e strumenti da taglio di vario genere.

Uniti dalla passione per il territorio e dalla volontà di rendere nuovamente percorribili antichi sentieri, i volontari hanno riaperto la strada ormai ingombra di rovi e arbusti che la rendevano impercorribile da decenni.

L’obiettivo dichiarato è quello di riaprire antichi sentieri della zona entro il mese di marzo quando, se il bel tempo lo consentirà, sarà possibile ripercorrere tragitti un tempo molto trafficati e che il tempo ha quasi fatto scomparire.

Al momento sono stati riaperti circa 3,5 chilometri di sentieri ma il progetto prevede di estendere la rete di percorsi quanto più possibile, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti.

L’Abbazia di Cassinelle risale al XIII secolo ed è stata Commenda dei Fieschi prima di diventare proprietà della famiglia Grimaldi che prosegue oggi nei principi di Monaco.

(nella foto l’Abbazia di Cassinelle prima dell’intervento)