Prà aiuta Prà

Genova – Un adesivo in vendita nei negozi di Prà per raccogliere fondi per aiutare le palestre, le associazioni e gli impianti sportivi in difficoltà e che rischiano di chiudere per la crisi causata dall’emergenza coronavirus.

E’ la risposta solidale, apolitica e molto concreta al “silenzio” delle istituzioni e a quanti, con grande quantità di parole ma con pochi fatti, stanno lasciando andare “in malora” un tessuto sociale e sportivo che ha un valore incalcolabile.

L’idea è venuta ad un gruppo di cittadini che ha deciso di lanciare l’iniziativa nel quartiere ma che potrebbe essere estesa anche ad altre zone della città.

La vendita di un adesivo, alla cifra simbolica di 5 euro, per raccogliere i fondi necessari a dare “un aiutino” a tutte quelle realtà sportive che stanno attraversando una crisi senza precedenti e che rischiano di andare “a gambe all’aria” se non verranno trovate soluzioni concrete e reali.

Il quartiere di Prà, come tutti quelli di Genova, stanno rischiando la chiusura definitiva di associazioni, società ed impianti sportivi che potrebbero lasciare il deserto in intere zone, con ricadute economiche ma anche sanitarie e sociali, devastanti.

Senza contare il rischio che, al riavvio dopo la crisi del coronavirus, loschi figuri o aziende private facciano man bassa rilevando attività e impianti per poi ridurre l’attività sociale ed educativa, puntando invece sul guadagno e la privatizzazione.

L’elenco delle società sportive che verranno aiutate è presente sulla pagina Facebook del gruppo “16157 Pra’ aiuta Pra’

E’ possibile acquistare uno o più adesivi in questi negozi a Pra’:

