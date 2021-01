Genova – Ancora disagi e lunghe code sul nodo autostradale attorno al capoluogo a causa del cantiere che ha chiuso l’allacciamento tra la A12 Genova Livorno e la A7 Genova – Milano poco dopo il casello di Genova Est in direzione Genova Ovest.

Auto e camion sono costretti a procedere sino a Bolzaneto per poi uscire e percorrere la viabilità ordinaria oppure ad uscire a Genova Est e, di nuovo, percorrere la viabilità ordinaria

Pesanti i disagi per chi da levante vuole proseguire il viaggio verso ponente e viceversa e lunghe code sui tratti autostradali interessati per il traffico molto congestionato.

Questa mattina vengono già segnalati 3 km di coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Genova-Milano

Coda anche sulla A7, all’altezza del casello di Bolzaneto, per traffico in uscita.

A causare i pesanti disagi alla viabilità il cantiere aperto da Autostrade per l’Italia e che potrebbe proseguire sino al 12 febbraio e oltre.

Automobilisti e trasportatori sul sentiero di guerra e le associazioni dei Consumatori chiedono che il pedaggio per i tratti interessati dai disagi venga cancellato.