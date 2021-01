Ancora 6 decessi per coronavirus in Liguria e con il calo dei tamponi effettuati cala ovviamente anche il numero dei nuovi contagi scoperti.

Mentre la cittadinanza chiede che venga aumentato sensibilmente il monitoraggio della diffusione della malattia, con un forte incremento dei test a campione e il tracciamento puntuale dei contatti di casi di positività, in Liguria sono stati registrati 164 nuovi contagi a fronte di 1.637 tamponi molecolari e 1.355 tamponi antigenici effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Ecco i dati dei nuovi contagi suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 12

SAVONA (Asl 2): 83

GENOVA Asl 3: 48

Chiavari e Tigullio Asl 4: 9

LA SPEZIA (Asl 5): 11

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1

I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 796.244 1.637 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 23.741 1.355 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 67.857 164 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.168 -98

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1444 LA SPEZIA 894 IMPERIA 800 GENOVA 2733 Residenti fuori Regione/Estero 120 altro/in fase di verifica 177 TOTALE 6168

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 689 67 22 ASL1 81 7 7 ASL2 105 11 0 San Martino 178 27 2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 61 1 3 Ospedale Gaslini 1 0 1 ASL3 globale 62 3 1 ASL 3 Villa Scassi 62 3 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 43 9 2 ASL4 Sestri Levante 43 9 2 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 158 9 6 ASL5 Sarzana 151 8 6 ASL5 Spezia 7 1 0

Isolamento domiciliare 3849 -96 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 58448 256 Deceduti* 3241 6

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo 1 22/01/2021 M 77 ASL4 2 23/01/2021 F 76 HSM 3 23/01/2021 M 86 HSM 4 24/01/2021 F 80 ASL5 Ospedale Sarzana 5 24/01/2021 F 78 ASL5 Ospedale Sarzana 6 24/01/2021 F 92 Ospedale Sanremo

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.879 ASL 2 975 ASL 3 1.103 ASL 4 512 ASL 5 656 Liguria 5.125

dati vaccinazioni 25 gennaio 2021 – aggiornamento delle ore 16:00

65.840 Consegnati (fonte governativa) 45.829 somministrati 67% percentuale vaccini somministrati su consegnati