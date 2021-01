Genova – Sono stati presentati questa mattina i due nuovi ecopunti e la macchinetta mangia plastica per la raccolta differenziata di Sampierdarena.

Gli ecopunti, entrambi ad accesso controllato, si trovano in piazza Vittorio Veneto e in via Nicolò Daste e sono stati realizzati dopo l’esperienza positiva del centro storico, senza bidoni a vista, aumentando così il decoro della strada.

I due nuovi ecopunti sono stati presentati al sindaco di Genova Marco Bucci e all’assessore all’Ambiente Matteo Campora da Michele Colnaghi, presidente del Municipio Centro Ovest e da Pietro Pongiglione, presidente di Amiu Genova.

Non solo conferimento rifiuti.

Dalla scorsa settimana, infatti, proprio davanti all’ecopunto di piazza Vittorio Veneto è in funzione il nuovo eco compattatore “TrasTiPremia” per la raccolta differenziata di bottiglie e flaconi di plastica che danno diritto a sconti e coupon e che ha già permesso di raccogliere oltre 5mila bottiglie e flaconi in una sola settimana.

A proposito degli eco punti, il primo cittadino di Genova ha spiegato: “Un maggiore decoro per il quartiere che si abbina alla possibilità di raggiungere livelli di raccolta differenziata più elevati. Le iniziative che inauguriamo oggi a Sampierdarena sono piccoli segnali del percorso intrapreso dall’amministrazione comunale e improntato, per i prossimi anni, ad un sostenuto aumento di raccolta differenziata in città. In questo caso, poi, la scelta degli Ecopunti e l’eliminazione dei cassonetti su strada, andrà a valorizzare zone importanti del quartiere che potranno godere della loro totale bellezza. Quanto ai raccoglitori PlasTiPremia, gli straordinari numeri che stanno raggiungendo sono il segnale di quanto la cittadinanza stia apprezzando l’iniziativa”.

Aggiunge Matteo Campora, Assessore comunale all’ambiente: “Genova ha caratteristiche peculiari per cui ogni Municipio ha un suo centro vitale sia dal punto di vista commerciale, che sociale. Questo aspetto policentrico è un punto di forza che dobbiamo coltivare e promuovere nel senso civico di ciascun abitante delle diverse delegazioni. Fare la raccolta differenziata con attenzione, utilizzare i servizi AMIU per il ritiro degli ingombranti, evitare il degrado e avere cura della cosa pubblica sono elementi necessari per fare che i nostri quartieri siano più vivibili, decorosi e puliti”.

In concomitanza con l’apertura dei due Ecopunti, sono state soppresse alcune postazione multiraccolta AMIU: quella in via Carzino, in piazza Vittorio Veneto (lato mare), in via Cantore (angolo via Carzino) e via della Cella (angolo via Daste) per ridare a quelle strade un’immagine di maggior decoro e per affrontare concretamente la lotta al degrado.

Sottolinea il Presidente Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi: “Come Municipio Centro Ovest siamo lieti che si vada nella direzione che abbiamo sempre auspicato, ovvero quella del riciclo in un’ ottica ambiziosa che inauguri una strategia vera di rifiuti zero, che ad oggi purtroppo possiamo solo ancora ipotizzare. Molto ancora c’è da fare per raggiungere un obiettivo importante che ci permetterebbe di essere una città virtuosa nel campo della raccolta differenziata. Sicuramente questa seconda ‘macchina mangia-plastica’ che abbiamo installato nel Centro Ovest ci fa pensare positivo, è un gesto che va nella giusta direzione, quella dell’impegno e della sensibilità ambientale. Siamo inoltre felici dell’ inaugurazione di questi due ecopunti che incentiveranno la raccolta differenziata e renderanno più ordinate le nostre strade andando ad eliminare numerosi bidoni dalle nostre vie e dalle nostre piazze. Un ringraziamento ad AMIU che ci sta aiutando in questo percorso virtuoso. Consentitemi inoltre di ringraziare pubblicamente il fotografo Marcello Terruli per aver donato le foto che potete apprezzare sulla macchina posizionata in piazza Vittorio Veneto”.

AMIU Genova ha già messo a disposizione dei commercianti della zona le chiavette per accedere ai locali, che potranno essere utilizzati dai residenti delle strade limitrofe ai due ecopunti. Fino a venerdì 5 febbraio nello Sportello Ambientale del centro civico Buranello di via Daste 8A, sarà possibile ritirare gratuitamente i badge elettronici per l’accesso agli ecopunti e il bidoncino per la raccolta del rifiuto organico casalingo. Lo sportello è aperto il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Gli altri residenti avranno la possibilità di utilizzare i due ecopunti ad accesso libero in via Buranello angolo via Pensa e angolo via Castelli, le postazioni in piazza Vittorio Veneto angolo via Canzio, piazza Montano e le altre piazzole di via Cantore.

Dichiara Pietro Pongiglione: “Da tempo cerchiamo di offrire soluzioni e attività sempre più attente e calibrate alle esigenze dei quartieri: AMIU Genova, in collaborazione con il Comune di Genova e il Municipio Centro Ovest si è mosso su due piani da una parte il recupero di alcuni voltini della linea ferroviaria e dall’altra offrire la possibilità di avere un luogo dove poter fare una differenziata puntuale e più attenta. I nostri dipendenti fanno un grande sforzo per evitare le situazioni di degrado che spesso qui sono continue e giornaliere. Ci vuole da un lato, un nostro sempre maggiore controllo sul territorio, con un’azione più incisiva di educazione ambientale a tutti i livelli, dall’altra c’è bisogno di una maggiore consapevolezza che la cura della nostra città nasce dall’impegno di tutti”.

Nei locali ad accesso controllato è possibile conferire tutti i materiali della raccolta differenziata: plastica e metalli, carta e cartone, vetro, organico e scarti di cucina e il residuo non differenziabile. Il progetto Ecopunti ad accesso controllato vuole contrastare l’uso improprio di questi spazi e garantire il loro uso in piena sicurezza per gli utenti e, in più, favorire il corretto recupero dei diversi materiali differenziabili. I locali sono dotati di un controllo di videosorveglianza e di un sistema antintrusione ratti. L’orario di accesso è dalle ore 7 alle ore 22 di tutti i giorni (per i commercianti orario libero tutti i giorni).

Dopo la chiusura dello Sportello Ambientale sarà possibile richiedere il badge elettronico per chi non lo ha ancora ritirato e in caso di smarrimento, furto o per una nuova utenza scrivendo a contatti@amiu.genova.it o contattando il call center al numero 010 89 80 800.

Il call center AMIU Genova ha ampliato i suoi orari che sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 12.30 (escluso i festivi).