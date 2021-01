Genova – Restano gravi ma non sarebbe in pericolo di morte il bambino di appena 5 anni caduto dal terrazzo di un istituto dove si trovava ospite insieme alla madre.

La Direzione Sanitaria dell’Istituto G. Gaslini informa che questa mattina il bimbo di nazionalità nigeriana di 5 anni, sfuggendo al controllo della madre, è caduto da una finestra della propria abitazione da una altezza stimata di 2,5 m circa, atterrando su una terrazza sottostante.

Soccorso dal 118 e trasportato in Codice Rosso al Pronto Soccorso dell’Istituto, il bimbo è giunto vigile e cosciente ed è stato preso in carico da chirurgo e rianimatore per l’assistenza e gli approfondimenti del caso: la TC total body rapidamente eseguita non ha mostrato lesioni ad organi ed apparati.

La prognosi rimane riservata per le prime 24 ore di osservazione.