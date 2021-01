Genova – La polizia è intervenuta in un appartamento di piazza del Santo Sepolcro, nel centro storico genovese, a seguito di una segnalazione di una lite familiare degenerata in rissa.

L’intervento ha avuto origine dalla segnalazione pervenuta al 112 circa una lite famigliare che si stava consumando in un’abitazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato la richiedente che ha riferito di essere intervenuta poco prima per sedare un violento litigio tra il figlio e la fidanzata e che in suo aiuto era accorso anche il compagno, il 47enne genovese. E’ nata così un’ulteriore discussione degenerata sul ballatoio e terminata con un “ruzzolone” dei tre giù dalle scale.

Anche in presenza dei poliziotti i due uomini hanno continuato ad insultarsi ed in particolare il 47enne ha minacciato di morte il giovane, a carico del quale è stato attivato il protocollo “Eva”.