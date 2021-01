Genova – Sta bene e potrebbe presto tornare a casa con la mamma il bambino di appena 5 anni caduto da un terrazzo ieri, dopo essere sfuggito alla propria madre.

Il piccolo, di nazionalità nigeriana, è arrivato ieri in Pronto Soccorso in codice rosso dopo essere caduto e dopo essere stato sottoposto a tutte le verifiche del caso, i medici hanno dichiarato fuori pericolo pur mantenendo la prognosi riservata per prassi, dovendo trascorrere un certo tempo di osservazione cautelativa.

Oggi il bambino è in condizioni ottime. Tutte le indagini di controllo fatte questa mattina sono risultate negative, rendendo la dimissione del paziente possibile nei prossimi giorni.