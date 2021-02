Genova – Una famigliola di cinghiali si è fermata a riposare tra le aiuole dei giardini pubblici di corso Carbonara, nell’elegante quartiere di Castelletto.

La segnalazione è stata fatta in mattinata quando, alcune mamme con bambini, sono arrivate nei pressi dei giardini per far giocare i figli ma hanno dovuto desistere per l’insolita occupazione da parte degli animali.

Nessuna minaccia diretta, i cinghiali sono ormai abituati alla presenza degli umani, ma non è mai consigliabile restare troppo vicino a quelli che, comunque, sono animali selvatici e potrebbero avere reazioni incontrollate, magari per difendere i cuccioli.