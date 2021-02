Imperia – Saranno effettuati oggi ulteriori tamponi all’interno del reparto di medicina dell’ospedale di Imperia, sede di un nuovo cluster di contagi da Coronavirus.

Al momento, i pazienti positivi sono 13 e il reparto è in isolamento.

L’Azienda sanitaria locale ha spiegato: “Asl1 segue da vicino con particolare attenzione la questione che viene monitorata costantemente dal nostro personale. E’ un virus particolarmente contagioso, molto aggressivo che trova terreno fertile soprattutto nelle persone immunodepresse e deboli. Stiamo mettendo in campo tutti gli accorgimenti necessari per debellare questo focolaio, in primis gli screening a tutti i pazienti. Nel giro di una settimana ci auguriamo che anche a Medicina la situazione tornerà alla normalità”.