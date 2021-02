Genova – Poteva avere conseguenze ben più drammatiche l’incidente capitato questa mattina in via Custo, a Bolzaneto.

Qui, per cause che sono ancora in fase di accertamento, un bambino di 7 anni è stato investito da una macchina mentre attraversava la strada davanti alla stazione ferroviaria.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il piccolo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso e che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.