Genova – E’ in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 5 febbraio, Cocktail, il nuovo singolo de I Sensi Vietati.

Già disponibile su tutte le piattaforme streaming, il singolo de I Sensi Vietati, al secolo Federica Rasicci, racconta di un legame intricato e imprevedibile.

La relazione diventa una sorta di drink in cui gli ingredienti sono eterogenei ma non per questo incompatibili tra loro.

A proposito del nuovo singolo, I Sensi Vietati racconta: “Oserei definire il mio brano come una continuità che risiede nell’interruzione; l’incontro scaturito inaspettatamente da una distanza o una miscela di alti e bassi colti nell’atto di comunicare. Quel che so dire con più certezza è che ‘Cocktail’ prende le distanze dai miei lavori precedenti, non soltanto da un punto di vista tecnico ma soprattutto da quello progettuale”.

Ad accompagnare il brano è il videoclip ufficiale diretto da Andrea D’Amico.

Protagonisti sono due giovani intenti a evitarsi a vicenda. I due si incontreranno solo alla fine del filmato ma senza rivolgersi la parola.

A tenere insieme le varie sequenze del video è un drink che vuole simboleggiare le differenze caratteriali che hanno i due, proprio quelle che a volte uniscono e a volte separano.

Ascolta “Cocktail” su Spotify