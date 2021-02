Albenga – Hanno rinunciato alle ferie pur di consentire al collega di restare accanto alla moglie morente per una leucemia che non lascia scampo. E’ la storia di altruismo e fratellanza che arriva dalla caserma dei vigili del fuoco della cittadina del ponente ligure ed emersa durante il funerale della donna, sconfitta da una malattia curata con ogni possibile sforzo umano.

I vigili del fuoco hanno organizzato i propri turni di servizio per consentire al collega di restare sino all’ultimo minuto accanto alla povera moglie e ai bambini di 10 e 5 anni che stavano perdendo la mamma.

Un “meccanismo” che ha costretto a rinunciare alle ferie ma che è stato scelto con l’ennesima grande dimostrazione di uno spirito di corpo e di fratellanza che va ben al di là delle circostanze e si trasforma in un grande abbraccio alla famiglia colpita dal grave lutto.

E così, alla chiesa dell’Immacolata di Loano, dove si sono svolti i funerali della donna, uomini abituati a salvare vite e ad affrontare con coraggio le situazioni più difficili, non hanno nascosto la commozione e le lacrime per una vicenda dolorosa che però li ha visti uniti e ancora una volta esempio per tutti.