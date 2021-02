Aria molto umida di matrice meridionale anticipa l’ingresso di una perturbazione che avverrà nella giornata di domenica con piogge e rovesci su gran parte della Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 6 febbraio 2021

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso con schiarite a levante; addensamenti più compatti sul centro e il ponente associati a qualche pioviggine specie tra Val Bormida e Orba.

Cielo giallastro per probabile sabbia desertica in sospensione.

Nel pomeriggio situazione invariata mentre in serata avremo un’intensificazione delle piogge sul settore centro-occidentale, di debole o moderata intensità, tempo asciutto altrove.

Venti moderati da nord-est sul centro-ponente, moderati da sud-est a levante.

Mari: Mosso o molto mosso specie al largo.

Temperature: stazionarie

Costa: min +9/12°C, max +13/15°C

Interno: min +2/+8°C, max +8/13°C

Domenica 7 febbraio 2021

Cielo molto nuvoloso con piogge sparse di debole o moderata intensità. Non si escludono rovesci sul settore centro-orientale specie nelle ore centrali della giornata e nelle aree interne. Attenuazione dei fenomeni sull’Imperiese in serata.

Venti: Moderati da sud-est, in rotazione a sud-ovest in giornata.

Mari: Mosso o molto mosso.

Temperature: In diminuzione.

Lunedì 8 febbraio 2021

Instabile sul settore centro-orientale con precipitazioni localmente temporalesche alternate a schiarite. Variabile a ponente senza piogge.

Ventilazione sostenuta da sud-ovest

Mare localmente agitato

Temperature in ulteriore calo.