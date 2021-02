Torriglia – Lutto nel mondo della ristorazione e non solo. Gianni Firpo, storico titolare della celebre Osteria della Beccassa è morto improvvisamente nella sua abitazione di ponte Trebbia.

Appassionato di cucina, ottimo fungaiolo e cacciatore, Firpo era molto conosciuto anche nell’ambito della tifoseria rossoblu.

Nel suo locale si gustavano ricette tradizionali e, in stagione, cacciagione e funghi di qualità difficilmente equiparabile.

La notizia del lutto si diffonde sui Social con manifestazioni di cordoglio e messaggi di saluto anche di esponenti politici come l’ex presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando che era cliente affezionato dell’osteria.