Genova – E’ stato sorpreso mentre guidava completamente ubriaco e con una birra in mano l’uomo denunciato la scorsa notte dagli agenti dell’Ufficio Volanti della Polizia di Stato.

I poliziotti, in servizio in corso Sardegna, hanno fermato l’uomo, un genovese di 54 anni, e dopo aver verificato lo stato di ubriachezza, hanno provveduto con il ritiro della patente a cui farà seguito la sospensione.

Inoltre, sono stati decurtati 10 pinti dalla patente, la consegna dell’auto a un amico non ub ricco e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.