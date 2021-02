Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea è il nuovo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana.

Domani il giuramento a Roma con una procedura particolare perché non ci sarà pubblico tradizionalmente previsto alla cerimonia e non ci sarà la Stampa.

Ecco i Ministri scelti da Mario Draghi:

Federico Dinca – Ministro ai rapporti con il Parlamento

Vittorio Colao – Ministro per Innovazione Tecnologica

Renato Brunetta – Ministro per la Pubblica amministrazione

MariaStella Gelmini – Ministro per gliAffari Generali e Autonomie

Mara Carfagna – Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Fabiana Dadone – Ministro per le Politiche giovanili

Elena Bonetti – Ministro per le Pari opportunità

Erica Stefani – Ministro per la Disabilità

Massimo Garavaglia – Ministro per il Coordinamento delle iniziative per il Turismo

Luigi di Maio – Ministro per gli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

Luciana Lamorgese – Ministro Interno

Marta Cartabia – Ministro per la Giustizia

Lorenzo Guerini – Ministro della Difesa

Daniele Franco – Ministro per l’Economia e Finanze

Giancarlo Giorgetti – Ministro per lo Sviluppo economico

Stefano Patuanelli – Ministro per le Politiche Agricole

Roberto Cingolani – Ministro Ambiente per la Transizione Ecologica

Enrico Giovannini – Ministro per le Infrastrutture e Trasporti

Andrea Orlando – Ministro del Lavoro

Patrizio Bianchi – Ministro per l’Istruzione

Cristina Messa – Ministro per l’Università e Ricerca

Dario Franceschini – Ministro della Cultura

Roberto Speranza – Ministro della Salute

notizia in aggiornamento