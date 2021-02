Genova – venti di burrasca forte sulla Liguria. Come annunciato, in queste ore, il vento Burian sferza la nostra regione portando temperature decisamente più invernali.

Per oggi sono previsti venti settentrionali tra forti e di burrasca su valli savonesi e Stura con locali raffiche. Su tutta la Liguria venti di intensità tra burrasca e burrasca forte con raffiche anche superiori ai 100 km/h, in particolare sui crinali.

Elevato disagio per freddo sia nelle zone interne sia in quelle costiere, in particolare nelle ore più fredde.

Mare fino a molto mosso sui capi del Ponente, agitato al largo.

𝐃𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢, 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟒 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨

In mattinata venti settentrionali fino a forti sulla Liguria, localmente rafficati (60-80 km/h), moderati con possibili locali rinforzi su valli savonesi e Stura.

Permane elevato disagio per freddo su tutta la regione nella prima parte della giornata; successiva attenuazione grazie all’indebolimento del flusso settentrionale.

𝐃𝐨𝐩𝐨𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢, 𝐥𝐮𝐧𝐞𝐝𝐢̀ 𝟏𝟓 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨

Nella prima parte della giornata moderato disagio per freddo su genovesato e savonese, valli savonesi, Stura, Val d’Aveto e versanti padani. Locale disagio nelle zone interne del Ponente e del Tigullio e spezzino.

Successiva parziale ripresa delle temperature per l’instaurarsi di un flusso

meridionale