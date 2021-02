Genova – La perdita d’acqua da un grosso tubo del diametro di mezzo metro che si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi in via di Francia sta causando non pochi disagi alla zona e in altri quartieri di Genova.

Al momento non è chiaro cosa abbia causato la perdita d’acqua.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale che hanno chiuso il transito lungo la strada, completamente invasa da una grande quantità d’acqua.

I tecnici di Iren sono prontamente intervenuti sul posto e stanno cercando di lavorare il più velocemente possibile per limitare i disagi che vengono già segnalati in diverse parti della città.

Carenze nella pressione e rubinetti a secco, infatti, stanno interessando la zona di Sampierdarena e alcune vie del Centro Storico.