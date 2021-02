Genova – Dopo il Silver Vaccine Day per gli over 80 che ha avuto come testimonial Renzo Piano, è partito ufficialmente alle 23.00 di ieri sera il sistema di prenotazione on line.

Sono già oltre 10mila le prenotazioni per la somministrazione del vaccino che in questa seconda fase interesserà gli over 80.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, tramite la sua pagina Facebook, ha così commentato i primi dati: “Oltre 10mila cittadini in Liguria hanno già prenotato il vaccino on line sul sito http://prenotovaccino.regione. liguria.it, oppure tramite il numero verde dedicato 800 938818, che è partito stamattina con 120 operatori attivi contemporaneamente. La grande macchina per prenotare i vaccini per gli over 80 è partita bene, speriamo vada avanti così. Grazie a chi non ha chiuso occhio e sta lavorando senza sosta per noi. Voi avete già prenotato? Forza che solo con il vaccino sconfiggeremo il virus!”.