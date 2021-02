Genova – E’ scattato ieri sera alle 23, senza particolari problemi tecnici, il click day per le prenotazioni delle vaccinazioni anti coronavirus per gli over 80 anni della Liguria.

Gli interessati (più facilmente figli e parenti) potevano prenotare online sul sito prenotavaccino.regione.liguria.it con codice fiscale e tessera sanitaria.

Oltre mille le prenotazioni registrate nei primi 5 minuti di attività del sito e migliaia nelle ore successive e con tempi di attesa crescenti ma di norma non oltre i 10-15 minuti.

La giornata di ieri era dedicata agli ultra 90enni ma in molti hanno potuto prenotare anche per anziani con meno di 90 anni richiesti.

Da oggi è possibile prenotare anche con altre modalità:

• Numero verde 800 938818 – Sarà possibile prenotare attraverso il call center dalle ore 6.00 del 16 febbraio. Saranno operativi fino a 120 operatori in contemporanea. Il 16 e il 17 febbraio il call center sarà dedicato alla prenotazionedelle vaccinazioni: non sarà possibile prenotare le altre tipologie di prestazioni non urgenti.

• Sportelli CUP/sportelli ASL e aziende ospedaliere – La prenotazione sarà possibile a seconda degli orari di apertura delle diverse sedi (indicatisui siti delle singole aziende sanitarie e ospedaliere). Il 16 e 17 febbraio gli sportelli non riceveranno le prenotazioni di prestazioni non urgenti.

• Sarà possibile prenotare il vaccino anche attraverso i medici di medicina generale e le farmacie, con cui sono in fase di formalizzazione specifici accordi, anche in relazione alla somministrazione del vaccino Astrazeneca alla popolazione target individuata a livello nazionale (under55 anni).