Genova – Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina sul lungo Polcevera.

Qui, una piattaforma aerea su cui stava lavorando un operaio, per cause ancora da accertare, si è ribaltata finendo nel fiume.

L’operaio è stato immediatamente soccorso dai un collega e poco dopo preso in carico dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale.

Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, rimasto in moto con l’impianto idraulico attivo.

I pompieri stanno collaborando con la ditta che sta operando per il raddrizzamento per imbragare il braccio caduto nel fiume.