Sanremo – Uno dei Big in gara al Festival di Sanremo è positivo al coronavirus e potrebbe aver contagiato altri “colleghi” con i quali doveva duettare in gara.

Dopo il primo caso di contagio da coronavirus tra i tecnici in sala, arriva anche quello di un cantante e torna ad infiammarsi la discussione sull’opportunità o meno di rinviare, a data da destinarsi o direttamente al prossimo anno (come decine di altri eventi altrettanto importanti) una manifestazione che rischia di provocare un disastro, dal punto di vista sanitario, in una regione già in ginocchio per l’emergenza sanitaria che blocca attività, aziende, negozi, oltre a Teatri, Musei e luoghi di Cultura.

Secondo le prime indiscrezioni i cantante in gara positivo al coronavirus sarebbe Moreno Conficconi, il Biondo, degli Extraliscio.

L’artista sarebbe risultato positivo ad un tampone di controllo proprio per l’accesso al Teatro Ariston e si sarebbe chiuso in quarantena proprio per evitare di contagiare altre persone.

Tutte le persone che sono venute in contatto con il cantante sono tracciate in queste ore e a tutti verranno fatti i test ma occorrerà comunque del tempo per accertare che il virus non abbia fatto altri positivi.

Una situazione che ben chiarisce quello che rischia di avvenire se il Festival della Canzone Italiana di Sanremo verrà comunque celebrato come sembra.

Con l’Ariston deserto per l’impossibilità di ospitare pubblico e con la città dei Fiori che potrebbe essere “militarizzata” proprio per evitare che curiosi e fan cerchino comunque di avvicinarsi ai loro “idoli”.

La discussione infiamma i social dove la sentenza è già stata data: il Festival di Sanremo va rinviato al prossimo anno senza se e senza ma.

E’ stato trovato positivo al tampone antigenico rapido prima di accedere al teatro Ariston per effettuare le prove. Adesso, secondo le prime notizie, la band, composta da Mirco Mariani e Mauro Ferrara ai quali si aggiunge il feat con Davide Toffolo dei TreAllegri Ragazzi Morti, è ora in quarantena in attesa del tampone molecolare. Intanto si procederà con il tracciamento dei possibili contatti avuti dagli artisti.