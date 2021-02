Genova – Possibili disagi nella zona di Cornigliano martedì 23 febbraio per una serie di lavori sulla rete idrica connessi ai lavori di riqualificazione della zona.

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie:

Via Cornigliano (dal civico 34 al civico 38)

Via Muratori

Via Gattorno

Via Bertolotti

Via de Cavero

Via Capodistria

Piazza Savio

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

Alla riapertura delle condotte potrebbero verificarsi locali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.