Genova – Due giovani di 20 e 23 anni coinvolti in una rissa in strada avvenuta ieri sera in piazzale Kennedy.

I poliziotti sono intervenuti dopo diverse segnalazioni arrivate al 112 che riferivano di una rissa con i partecipanti vestiti di nero e incappucciati, visti fuggire in direzione di via Cecchi.

Gli equipaggi si sono divisi e mentre una volante transitava lentamente nelle vie interessate, gli agenti che la seguivano a piedi hanno notato i due ragazzi incappucciati che si sdraiavano a terra per nascondersi.

Alla vista dei poliziotti i due sono scappati in direzioni opposte, ma sono stati raggiunti.

Entrambi hanno sostenuto di essere estranei alla rissa provando ad imbastire delle giustificazioni per la loro fuga, ma gli indizi li hanno incastrati: il 20enne aveva un occhio gonfio mentre il 23enne era ferito al capo e alle nocche, aveva una cintura avvolta al polso e in tasca dei guanti sporchi di sangue.

In Piazzale Kennedy sono stati rinvenuti cinture, caschi e alcuni oggetti che fanno ricondurre l’evento ad una diatriba tra tifoserie organizzate.

I due sono stati arrestati per rissa

Dopo la direttissima di questa mattina i due giovani sono stati sottoposti a misure cautelari; in particolare il 23enne all’obbligo di firma e di dimora a Genova con permanenza domiciliare dalle ore 18.00 alle ore 08.00, mentre il 20enne all’obbligo di dimora a Genova con permanenza domiciliare dalle ore 20.00 alle ore 06.00.